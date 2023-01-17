***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.01.2023 14:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102781
BIST
14:065.234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 26,82
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.294
En Düşük
5.194
14:0618,7930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
14:0620,3377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0049
|Açılış
|: 20,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3724
En Düşük
20,2241
14:061.152,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -6,14
|Açılış
|: 1.152,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler14:06
|PCILT
|32,78
|37.695.553
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|31.292.783
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|19.746.058
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|111.108.510
|% 9,98
|
|VKING
|35,92
|372.023
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|POLTK
|1.515,00
|61.183.525
|% -7,62
|
|BRKO
|5,29
|888.334
|% -7,19
|
|MSGYO
|6,93
|34.382.738
|% -6,73
|
|DIRIT
|6,66
|196.794
|% -4,86
|
|EREGL
|40,98
|6.907.634.797
|% -0,10
|
|KRDMD
|20,06
|6.903.779.092
|% 5,97
|
|THYAO
|144,50
|5.914.165.339
|% 0,07
|
|TUPRS
|558,80
|3.563.053.074
|% 3,42
|
|ASELS
|58,15
|2.522.750.601
|% 0,35
|
|KRDMD
|20,06
|6.903.779.092
|% 5,97
|
|EKGYO
|8,40
|2.406.855.600
|% 2,69
|
|EREGL
|40,98
|6.907.634.797
|% -0,10
|
|YKBNK
|9,67
|1.535.158.275
|% -0,62
|
|PETKM
|18,35
|2.187.464.503
|% 0,27
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7865
|18,7930
|% 0,04
|
|Euro
|20,3310
|20,3377
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,8903
|23,0051
|% 0,21
|
|Frank
|20,2909
|20,4132
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9874
|5,0124
|% 0,00
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-9,50
|
|Altın Gr.
|1.151
|1.152
|-6,63
|
|Cumhuriyet
|7.790
|7.907
|-7,00
|
|Tam
|7.822
|7.877
|-23,00
|
|Yarım
|3.811
|3.854
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.927
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,50
|-0,22
|
|B. Petrol
|85,10
|85,10
|0,64
|
Seans Raporu
14:06
daha fazla
-
14:21DAGHL
Yüzde 4.27 oranında artışla 10.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 187 adet işlem
-
14:20YATAS
Yüzde 4.78 oranında artışla 34.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 332, 143 adet işlem
-
14:19GESAN
Yüzde 5.80 oranında artışla 233.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 032, 436 adet işlem
-
14:17XU100
Endeks 5, 246 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 67, 923.00 milyon TL de
-
14:17GRSEL
Yüzde 4.42 oranında artışla 14.18 lira fiyatla işlem gören hissede 586, 460 adet işlem