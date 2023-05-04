***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.05.2023 12:01
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146741
BIST
12:434.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 77,39
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.470
12:4319,4890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4954
En Düşük
19,4503
12:4321,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0556
|Açılış
|: 22,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,5153
12:431.276,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,94
|Açılış
|: 1.276,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler12:38
|POLTK
|2.330,40
|21.393.028
|% 9,98
|
|ASUZU
|136,80
|31.811.998
|% 9,97
|
|GRTRK
|31,12
|34.549.704
|% 9,96
|
|NATEN
|138,00
|46.845.083
|% 9,96
|
|SDTTR
|90,65
|151.652.140
|% 9,95
|
|VKING
|25,46
|559.356
|% -8,48
|
|KUVVA
|32,90
|152.557
|% -8,10
|
|IHAAS
|159,20
|7.586.805
|% -6,08
|
|DIRIT
|5,11
|14.599
|% -5,37
|
|KRGYO
|18,78
|9.387.460
|% -4,67
|
|THYAO
|129,40
|1.960.665.336
|% 0,15
|
|KOZAL
|17,29
|1.528.658.430
|% 5,68
|
|EUPWR
|78,70
|1.276.912.591
|% 0,32
|
|TUPRS
|69,30
|1.042.065.858
|% 0,43
|
|EREGL
|31,32
|1.038.820.630
|% 0,06
|
|KOZAL
|17,29
|1.528.658.430
|% 5,68
|
|EKGYO
|5,58
|355.803.201
|% 0,90
|
|ISCTR
|10,79
|403.857.442
|% 1,79
|
|YKBNK
|9,49
|353.153.012
|% 0,96
|
|EREGL
|31,32
|1.038.820.630
|% 0,06
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4838
|19,4879
|% 0,10
|
|Euro
|21,5557
|21,5845
|% 0,24
|
|Sterlin
|24,4160
|24,5385
|% 0,18
|
|Frank
|21,8541
|21,9857
|% -0,24
|
|Riyal
|5,1793
|5,2052
|% 0,13
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.037
|-2,07
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.275
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|9.105
|9.243
|16,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.478
|4.555
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.284
|-31,00
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,60
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|16,01
|16,02
|0,01
|
|B. Petrol
|73,22
|73,22
|0,89
|