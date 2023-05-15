BIST En Aktif Hisseler17:49
|FLAP
|5,83
|8.056.713
|% 10,00
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|KLRHO
|22,70
|8.467.499
|% 9,98
|ONCSM
|62,85
|25.825.292
|% 9,97
|DAGHL
|15,77
|40.713.335
|% 9,97
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|19,6678
|19,6814
|% 0,60
|Euro
|21,3898
|21,4099
|% 0,80
|Sterlin
|24,5168
|24,6397
|% 1,00
|Frank
|21,8743
|22,0061
|% 0,77
|Riyal
|5,2275
|5,2537
|% 0,50
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|2.015
|2.016
|4,51
|Altın Gr.
|1.274
|1.275
|9,57
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|Yarım
|4.503
|4.665
|-199,00
|Çeyrek
|2.245
|2.333
|-92,00
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,08
|Gümüş Gr.
|15,20
|15,22
|0,13
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|0,64
Seans Raporu 17:49
- 17:58XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
- 17:58 Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
- 17:58 Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
- 17:58 BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:58 Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem