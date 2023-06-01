***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.06.2023 17:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155355
BIST
17:594.960
En Düşük
|Değişim
|: 1,49%
|| 72,89
|Açılış
|: 4.929
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
4.929
En Yüksek
5.007
17:5920,8160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0282
|Açılış
|: 21,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
17:5922,5555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2958
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
22,6666
En Düşük
22,2066
17:591.324,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 11,64
|Açılış
|: 1.324,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
|
1.327,37
En Düşük
1.305,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|199,10
|477.847.006
|% 10,00
|
|YAPRK
|46,00
|13.477.562
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,26
|206.272.860
|% 9,98
|
|OTTO
|130,00
|2.068.170
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|78.692.693
|% 9,97
|
|MARKA
|12,51
|6.429.690
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|154.316.554
|% -9,94
|
|BURCE
|124,30
|273.258.083
|% -7,24
|
|HURGZ
|3,83
|40.330.113
|% -4,96
|
|LIDER
|68,55
|50.998.003
|% -4,66
|
|THYAO
|147,00
|6.107.264.770
|% 2,23
|
|ASTOR
|55,20
|3.318.930.015
|% 5,14
|
|GARAN
|27,14
|3.119.535.291
|% 1,34
|
|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
|
|KOZAL
|23,18
|2.382.926.684
|% 0,70
|
|YKBNK
|10,53
|2.374.392.799
|% 3,24
|
|EKGYO
|7,24
|1.414.773.666
|% 1,83
|
|ISCTR
|11,40
|2.164.383.316
|% 2,24
|
|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
|
|ALBRK
|2,58
|347.667.829
|% 3,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7983
|20,8330
|% 0,22
|
|Euro
|22,5174
|22,5490
|% 1,30
|
|Sterlin
|26,0074
|26,1378
|% 0,82
|
|Frank
|22,8483
|22,9859
|% 0,45
|
|Riyal
|5,5316
|5,5593
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|15,78
|
|Altın Gr.
|1.324
|1.324
|11,75
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-2,00
|
|Tam
|9.045
|9.280
|-1,17
|
|Yarım
|4.450
|4.567
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.290
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|15,94
|15,96
|0,23
|
|B. Petrol
|75,01
|75,01
|2,41
|