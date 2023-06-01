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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

01.06.2023 17:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İzahname



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155371


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BRSAN 199,10 477.847.006 % 10,00  
YAPRK 46,00 13.477.562 % 10,00  
AVHOL 37,26 206.272.860 % 9,98  
OTTO 130,00 2.068.170 % 9,98  
POLHO 9,49 78.692.693 % 9,97  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 20,8112 20,8179 % 0,14  
Euro 22,4314 22,6520 % 1,76  
Sterlin 26,0041 26,1345 % 0,81  
Frank 22,8434 22,9810 % 0,42  
Riyal 5,5313 5,5590 % 0,07  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.979 1.980 16,83  
Altın Gr. 1.324 1.325 12,17  
Cumhuriyet 9.085 9.222 -2,00  
Tam 9.045 9.280 -1,17  
Yarım 4.451 4.568 -7,00  
Çeyrek 2.232 2.291 -4,00  
Gümüş.Ons 23,84 23,86 0,34  
Gümüş Gr. 15,95 15,97 0,24  
B. Petrol 75,14 75,14 2,54  
Seans Raporu 17:59
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