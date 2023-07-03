***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.07.2023 11:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163421
BIST
'
14:055.990
En Düşük
|Değişim
|: 4,02%
|| 231,30
|Açılış
|: 5.867
|
|Önceki Kapanış
|: 5.759
|
5.867
En Yüksek
5.996
14:0526,0750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1869
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,1896
En Düşük
25,5349
14:0528,4306
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,2977
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3500
|
28,7462
En Düşük
27,1063
14:051.604,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,07
|Açılış
|: 1.604,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.597,99
|
1.611,06
En Düşük
1.573,80
BIST En Aktif Hisseler14:01
|BRYAT
|1.510,60
|397.604.119
|% 10,00
|
|DERIM
|13,75
|44.771.178
|% 10,00
|
|YAPRK
|91,85
|81.266.271
|% 10,00
|
|ALCAR
|615,20
|90.807.461
|% 9,99
|
|ASUZU
|180,80
|87.771.207
|% 9,98
|
|UZERB
|243,20
|1.169.202
|% -9,93
|
|INGRM
|580,00
|10.929.171
|% -6,47
|
|DOCO
|3.565,90
|92.410.805
|% -4,35
|
|PAMEL
|129,30
|178.862.981
|% -2,93
|
|MARKA
|9,69
|16.912.639
|% -2,71
|
|THYAO
|209,20
|7.690.135.591
|% 8,00
|
|ASTOR
|70,75
|3.593.110.332
|% 6,47
|
|EREGL
|38,28
|2.611.552.796
|% 4,25
|
|YKBNK
|13,26
|2.520.431.444
|% 2,16
|
|KOZAL
|26,22
|2.387.085.787
|% 5,73
|
|YKBNK
|13,26
|2.520.431.444
|% 2,16
|
|ZOREN
|3,60
|505.227.319
|% 4,05
|
|EKGYO
|7,69
|1.045.728.899
|% 3,92
|
|ISCTR
|14,30
|1.629.566.830
|% 1,71
|
|SKBNK
|2,69
|256.734.951
|% 1,89
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0705
|26,0758
|% 0,73
|
|Euro
|28,4204
|28,4269
|% 1,05
|
|Sterlin
|32,9491
|33,1144
|% 0,56
|
|Frank
|28,8694
|29,0433
|% 0,24
|
|Riyal
|6,9298
|6,9645
|% 0,70
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-5,57
|
|Altın Gr.
|1.603
|1.603
|5,49
|
|Cumhuriyet
|10.665
|10.827
|-22,00
|
|Tam
|10.606
|10.893
|-20,26
|
|Yarım
|5.157
|5.287
|-37,00
|
|Çeyrek
|2.587
|2.644
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,81
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,06
|19,09
|0,12
|
|B. Petrol
|76,06
|76,06
|0,65
|