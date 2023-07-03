***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.07.2023 11:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163434
BIST
'
14:075.988
En Düşük
|Değişim
|: 3,97%
|| 228,58
|Açılış
|: 5.867
|
|Önceki Kapanış
|: 5.759
|
5.867
En Yüksek
5.996
14:0726,0768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1887
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,1896
En Düşük
25,5349
14:0728,4218
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,2889
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3500
|
28,7462
En Düşük
27,1063
14:071.604,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,54
|Açılış
|: 1.604,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.597,99
|
1.611,06
En Düşük
1.573,80
BIST En Aktif Hisseler14:07
|BRYAT
|1.510,60
|397.650.948
|% 10,00
|
|YAPRK
|91,85
|81.266.271
|% 10,00
|
|DERIM
|13,75
|44.771.178
|% 10,00
|
|ALCAR
|615,20
|90.811.768
|% 9,99
|
|ASUZU
|180,80
|87.805.740
|% 9,98
|
|UZERB
|243,20
|1.169.202
|% -9,93
|
|INGRM
|580,00
|11.209.310
|% -6,47
|
|DOCO
|3.566,10
|92.499.946
|% -4,34
|
|PAMEL
|129,30
|179.245.061
|% -2,93
|
|MARKA
|9,68
|16.943.135
|% -2,81
|
|THYAO
|209,30
|7.738.947.277
|% 8,05
|
|ASTOR
|70,90
|3.616.006.320
|% 6,70
|
|YKBNK
|13,29
|2.655.549.532
|% 2,39
|
|EREGL
|38,28
|2.628.203.503
|% 4,25
|
|KOZAL
|26,24
|2.392.243.689
|% 5,81
|
|YKBNK
|13,29
|2.655.549.532
|% 2,39
|
|ZOREN
|3,61
|506.491.040
|% 4,34
|
|EKGYO
|7,70
|1.050.320.291
|% 4,05
|
|ISCTR
|14,31
|1.697.365.266
|% 1,78
|
|SKBNK
|2,69
|256.935.990
|% 1,89
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0696
|26,0768
|% 0,73
|
|Euro
|28,4143
|28,4218
|% 1,03
|
|Sterlin
|32,9356
|33,1007
|% 0,52
|
|Frank
|28,8627
|29,0366
|% 0,21
|
|Riyal
|6,9329
|6,9677
|% 0,75
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-6,98
|
|Altın Gr.
|1.604
|1.604
|6,30
|
|Cumhuriyet
|10.671
|10.832
|-17,00
|
|Tam
|10.610
|10.896
|-16,71
|
|Yarım
|5.159
|5.289
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.587
|2.645
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,07
|19,09
|0,12
|
|B. Petrol
|75,89
|75,89
|0,48
|