***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.09.2023 10:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192453
BIST
'
10:298.277
En Düşük
|Değişim
|: 1,17%
|| 95,71
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.281
10:2926,8408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0248
|Açılış
|: 26,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
27,2329
En Düşük
26,7332
10:2928,8098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0413
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
29,0760
En Düşük
28,6978
10:291.655,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,13
|Açılış
|: 1.655,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler10:29
|GRNYO
|12,10
|14.922.561
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|332.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|595.846
|% 10,00
|
|ISBTR
|112.538,20
|450.153
|% 10,00
|
|ARZUM
|61,70
|117.774.185
|% 9,98
|
|OFSYM
|101,70
|74.483.961
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|325.042.239
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|167.985.037
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|553.036.704
|% -9,98
|
|ISKPL
|11,02
|70.537.277
|% -9,97
|
|BRSAN
|758,00
|1.537.471.494
|% 4,24
|
|THYAO
|246,20
|987.234.262
|% 0,49
|
|ASELS
|41,72
|941.428.712
|% 1,31
|
|ISCTR
|24,90
|882.945.226
|% 1,38
|
|SISE
|54,95
|687.702.915
|% 1,10
|
|EKGYO
|9,28
|415.510.555
|% 0,43
|
|ISCTR
|24,90
|882.945.226
|% 1,38
|
|ASELS
|41,72
|941.428.712
|% 1,31
|
|YKBNK
|17,08
|376.418.749
|% 1,12
|
|SKBNK
|4,66
|97.711.962
|% 1,97
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8350
|26,8408
|% 0,09
|
|Euro
|28,7804
|28,8098
|% 0,14
|
|Sterlin
|33,3684
|33,5358
|% -0,19
|
|Frank
|29,9659
|30,1464
|% -0,01
|
|Riyal
|7,1375
|7,1733
|% 0,15
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|1,12
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|2,67
|
|Cumhuriyet
|11.253
|11.423
|-22,00
|
|Tam
|10.992
|11.093
|-18,00
|
|Yarım
|5.513
|5.568
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.784
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,08
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,89
|19,92
|-0,07
|
|B. Petrol
|90,27
|90,27
|-0,33
|