***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.11.2023 18:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217580
BIST
'
18:057.568
En Düşük
|Değişim
|: -2,61%
|| -203,04
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.568
En Yüksek
7.786
18:0528,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0054
|Açılış
|: 28,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,5978
En Düşük
28,5819
18:0530,6052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0162
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6236
En Düşük
30,5922
18:051.789,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 1.789,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.789,79
En Düşük
1.788,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVTUR
|10,45
|12.566.029
|% 10,00
|
|ATATP
|65,45
|55.872.472
|% 10,00
|
|SANEL
|19,16
|19.520.291
|% 9,99
|
|ARENA
|29,06
|67.686.704
|% 9,99
|
|GRTRK
|40,54
|256.406.772
|% 9,98
|
|QNBFL
|990,00
|5.093.010
|% -10,00
|
|ISBTR
|576.642,50
|12.109.493
|% -10,00
|
|ISBIR
|163,90
|11.070.553
|% -9,99
|
|VANGD
|24,90
|4.320.123
|% -9,98
|
|ORMA
|243,30
|8.985.752
|% -9,97
|
|THYAO
|232,20
|13.509.754.051
|% 1,35
|
|REEDR
|27,30
|4.216.158.797
|% 1,64
|
|ISCTR
|19,80
|4.046.601.876
|% -1,39
|
|TUPRS
|147,00
|3.713.749.402
|% -1,87
|
|EKGYO
|7,01
|2.515.209.971
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,01
|2.515.209.971
|% 1,89
|
|ISCTR
|19,80
|4.046.601.876
|% -1,39
|
|ZOREN
|4,98
|911.665.769
|% -4,60
|
|IHLAS
|1,37
|216.469.820
|% 9,60
|
|YKBNK
|16,12
|2.501.645.243
|% -4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5809
|28,5938
|% 0,01
|
|Euro
|30,6070
|30,6293
|% 0,03
|
|Sterlin
|34,9970
|35,1725
|% -0,01
|
|Frank
|31,5765
|31,7667
|% -0,02
|
|Riyal
|7,5991
|7,6372
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,29
|22,33
|% 0,66
|
|Platin
|868,44
|870,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,69
|989,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,72
|82,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.946,28
|1.946,51
|% 0,66
|