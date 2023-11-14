***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.11.2023 09:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217676
BIST
'
12:127.600
En Düşük
|Değişim
|: 0,42%
|| 31,54
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.534
En Yüksek
7.621
12:1228,6440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0536
|Açılış
|: 28,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
12:1230,6989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0775
|Açılış
|: 30,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,8528
En Düşük
30,5634
12:121.791,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.791,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.798,11
En Düşük
1.783,30
BIST En Aktif Hisseler12:10
|PENTA
|22,22
|132.755.263
|% 10,00
|
|MIATK
|815,00
|2.695.889.587
|% 9,99
|
|MARKA
|41,82
|1.969.011
|% 9,99
|
|MARBL
|17,63
|25.205.576
|% 9,98
|
|SNPAM
|178,70
|27.669.908
|% 9,97
|
|CASA
|147,10
|316.118
|% -9,98
|
|BALAT
|32,90
|757.194
|% -9,86
|
|QNBFL
|900,00
|1.163.700
|% -9,09
|
|TURGG
|494,00
|17.667.204
|% -9,02
|
|PRZMA
|58,45
|19.555.618
|% -7,22
|
|THYAO
|235,40
|3.367.733.730
|% 1,38
|
|MIATK
|815,00
|2.695.889.587
|% 9,99
|
|TUPRS
|148,90
|1.421.350.460
|% 1,29
|
|REEDR
|25,92
|1.358.447.806
|% -5,05
|
|PETKM
|20,88
|1.288.985.239
|% 3,37
|
|EKGYO
|7,23
|1.165.719.594
|% 3,14
|
|ZOREN
|5,09
|457.858.327
|% 2,21
|
|IHLAS
|1,36
|114.947.306
|% -0,73
|
|PETKM
|20,88
|1.288.985.239
|% 3,37
|
|ISCTR
|19,61
|1.163.657.755
|% -0,96
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6252
|28,6324
|% 0,15
|
|Euro
|30,6849
|30,7015
|% 0,26
|
|Sterlin
|35,0669
|35,2427
|% 0,19
|
|Frank
|31,6162
|31,8067
|% 0,11
|
|Riyal
|7,6102
|7,6484
|% 0,13
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,38
|% 0,66
|
|Platin
|870,06
|871,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|980,72
|985,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,73
|82,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.945,43
|1.945,68
|% 0,66
|