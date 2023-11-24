***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.11.2023 08:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219763
BIST
'
17:597.899
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.899
|
7.899
En Yüksek
8.062
17:5928,8827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0570
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,9208
En Düşük
28,7603
17:5931,5257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0249
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,8246
En Düşük
31,3788
17:591.850,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.850,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,61
|
1.854,57
En Düşük
1.842,73
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DOAS
|265,50
|462.475.207
|% 2,19
|
|SDTTR
|313,00
|228.028.009
|% 0,12
|
|KUVVA
|58,45
|2.424.017
|% 0,00
|
|ISBTR
|648.097,50
|2.644.293
|% 0,00
|
|KENT
|755,00
|7.497.813
|% 0,00
|
|AYES
|48,18
|3.057.610
|% 0,00
|
|BRMEN
|3,69
|811.230
|% 0,00
|
|CMENT
|281,00
|4.852.396
|% 0,00
|
|BRKO
|3,93
|1.069.537
|% 0,00
|
|ENSRI
|31,00
|14.960.212
|% 0,00
|
|THYAO
|260,75
|16.367.918.856
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,14
|6.224.244.415
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,59
|5.386.405.825
|% 0,00
|
|AKBNK
|31,46
|5.009.791.408
|% 0,00
|
|TUPRS
|149,90
|4.684.476.142
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,59
|5.386.405.825
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,14
|6.224.244.415
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,26
|1.628.022.856
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,33
|261.950.282
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,97
|847.852.134
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8602
|28,8827
|% 0,20
|
|Euro
|31,5050
|31,5257
|% 0,08
|
|Sterlin
|36,0866
|36,2676
|% 0,27
|
|Frank
|32,5475
|32,7435
|% 0,33
|
|Riyal
|7,6744
|7,7129
|% 0,26
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,69
|23,72
|% 0,66
|
|Platin
|919,59
|921,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.049,98
|1.053,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,47
|81,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,07
|1.993,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59AKCNS
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 157.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 173 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 7, 969 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 93, 410.00 milyon TL de
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17:58TARKM
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 699.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 184, 167 adet işlem
-
17:57KOZAA
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 56.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 175, 490 adet işlem
-
17:56DESA
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 246, 926 adet işlem