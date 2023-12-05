***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.12.2023 16:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222390
BIST
'
16:368.039
En Düşük
|Değişim
|: -0,59%
|| -47,83
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.029
En Yüksek
8.121
16:3628,9385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0242
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9495
En Düşük
28,8018
16:3631,3636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0169
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,2677
16:361.887,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,01
|Açılış
|: 1.887,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.880,26
BIST En Aktif Hisseler16:34
|EKOS
|36,30
|126.037.339
|% 10,00
|
|ICBCT
|19,91
|294.330.227
|% 10,00
|
|ORMA
|167,20
|3.963.857
|% 10,00
|
|UMPAS
|7,26
|1.582.731
|% 10,00
|
|SMART
|44,28
|86.314.139
|% 9,99
|
|EUYO
|14,58
|17.958.177
|% -10,00
|
|LIDER
|163,80
|378.637.084
|% -10,00
|
|EMNIS
|112,50
|2.363.078
|% -10,00
|
|EUKYO
|14,47
|9.834.843
|% -7,24
|
|SONME
|74,70
|1.963.101
|% -6,92
|
|THYAO
|258,00
|6.371.641.466
|% -1,53
|
|MIATK
|42,48
|2.659.876.836
|% 7,27
|
|EREGL
|40,18
|2.491.264.846
|% 0,40
|
|AKBNK
|36,04
|2.287.792.971
|% -0,50
|
|ASTOR
|108,20
|2.283.375.089
|% 0,84
|
|ZOREN
|5,03
|649.868.735
|% 0,40
|
|EKGYO
|7,38
|817.244.976
|% -1,47
|
|ISCTR
|22,48
|2.273.873.690
|% -0,88
|
|CANTE
|20,76
|2.055.984.813
|% 0,87
|
|ADESE
|2,00
|167.331.476
|% 0,50
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9335
|28,9385
|% 0,08
|
|Euro
|31,3484
|31,3636
|% 0,05
|
|Sterlin
|36,4292
|36,6119
|% 0,04
|
|Frank
|32,9880
|33,1867
|% 0,02
|
|Riyal
|7,6904
|7,7290
|% 0,06
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,51
|24,53
|% 0,66
|
|Platin
|909,72
|911,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,00
|974,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,22
|77,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,57
|2.027,87
|% 0,66
|