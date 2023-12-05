***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.12.2023 16:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222394
BIST
'
16:368.039
En Düşük
|Değişim
|: -0,59%
|| -47,83
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.029
En Yüksek
8.121
16:3628,9364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0221
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9495
En Düşük
28,8018
16:3631,3499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0032
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,2677
16:361.887,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,01
|Açılış
|: 1.887,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.880,26
BIST En Aktif Hisseler16:34
|EKOS
|36,30
|125.955.700
|% 10,00
|
|ICBCT
|19,91
|294.330.227
|% 10,00
|
|ORMA
|167,20
|3.963.857
|% 10,00
|
|UMPAS
|7,26
|1.582.731
|% 10,00
|
|SMART
|44,28
|86.301.209
|% 9,99
|
|LIDER
|163,80
|378.607.764
|% -10,00
|
|EUYO
|14,58
|17.941.118
|% -10,00
|
|EMNIS
|112,50
|2.363.078
|% -10,00
|
|EUKYO
|14,29
|9.823.905
|% -8,40
|
|SONME
|74,70
|1.963.101
|% -6,92
|
|THYAO
|258,25
|6.358.442.563
|% -1,43
|
|MIATK
|42,52
|2.653.145.665
|% 7,37
|
|EREGL
|40,16
|2.486.073.967
|% 0,35
|
|ASTOR
|108,20
|2.278.637.177
|% 0,84
|
|AKBNK
|36,08
|2.272.001.158
|% -0,39
|
|ZOREN
|5,03
|649.661.033
|% 0,40
|
|EKGYO
|7,39
|812.718.431
|% -1,34
|
|ISCTR
|22,54
|2.258.738.135
|% -0,62
|
|CANTE
|20,76
|2.055.984.813
|% 0,87
|
|ADESE
|2,00
|167.138.042
|% 0,50
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9334
|28,9390
|% 0,09
|
|Euro
|31,3473
|31,3589
|% 0,04
|
|Sterlin
|36,4342
|36,6169
|% 0,05
|
|Frank
|32,9930
|33,1918
|% 0,04
|
|Riyal
|7,6912
|7,7298
|% 0,08
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,59
|24,61
|% 0,66
|
|Platin
|910,31
|912,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,74
|977,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,23
|77,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,50
|2.030,84
|% 0,66
|