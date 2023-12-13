***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.12.2023 11:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225277
BIST
'
15:397.648
En Düşük
|Değişim
|: -1,30%
|| -100,70
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.601
En Yüksek
7.721
15:3929,0590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0617
|Açılış
|: 29,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0656
En Düşük
28,9161
15:3931,3668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0328
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
15:391.851,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,93
|Açılış
|: 1.851,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.853,63
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler15:39
|EDIP
|20,60
|188.695.177
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|63.352.118
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|18.799.203
|% 9,95
|
|TSGYO
|6,89
|104.783.644
|% 9,89
|
|OZSUB
|28,94
|75.815.263
|% 7,99
|
|LIDER
|45,36
|140.724.217
|% -10,00
|
|YBTAS
|109.017,50
|2.032.130
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|26.872.120
|% -9,99
|
|SMART
|35,76
|56.730.541
|% -9,88
|
|BRMEN
|4,50
|564.132
|% -9,27
|
|CATES
|82,15
|5.036.425.461
|% -1,73
|
|AKBNK
|38,28
|4.200.987.258
|% 2,79
|
|SASA
|43,64
|4.117.357.016
|% -8,70
|
|YKBNK
|21,08
|3.683.824.995
|% 4,15
|
|THYAO
|244,30
|3.425.172.416
|% -1,89
|
|YKBNK
|21,08
|3.683.824.995
|% 4,15
|
|EKGYO
|7,17
|1.135.199.546
|% -3,11
|
|ISCTR
|22,80
|3.345.228.261
|% 1,69
|
|AKBNK
|38,28
|4.200.987.258
|% 2,79
|
|AGROT
|13,25
|1.251.742.603
|% -3,64
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0552
|29,0590
|% 0,21
|
|Euro
|31,3543
|31,3668
|% 0,10
|
|Sterlin
|36,2716
|36,4535
|% -0,17
|
|Frank
|33,0455
|33,2445
|% 0,16
|
|Riyal
|7,7232
|7,7620
|% 0,20
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,70
|22,72
|% 0,66
|
|Platin
|918,24
|920,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|963,60
|967,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,50
|73,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,54
|1.981,74
|% 0,66
|