***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.01.2024 09:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242886
BIST
'
12:198.236
En Düşük
|Değişim
|: 0,81%
|| 66,39
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.243
12:1930,3228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0804
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,1961
12:1932,9017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0184
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6919
12:191.967,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,21
|Açılış
|: 1.967,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler12:19
|TARKM
|742,50
|490.515.890
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,82
|4.613.303
|% 9,99
|
|TETMT
|6.115,00
|21.349.498
|% 9,98
|
|BAYRK
|35,14
|5.713.483
|% 9,95
|
|ERSU
|23,70
|2.846.015
|% 9,93
|
|SEKUR
|9,11
|4.037.845
|% -65,65
|
|YAYLA
|11,30
|3.439.641
|% -9,96
|
|QUAGR
|4,06
|1.130.218.527
|% -5,80
|
|VKFYO
|28,68
|36.980.111
|% -4,40
|
|GLBMD
|39,90
|21.876.306
|% -4,22
|
|THYAO
|254,75
|3.490.693.885
|% 0,99
|
|BINHO
|504,50
|2.388.133.639
|% 7,28
|
|EREGL
|43,14
|1.982.894.994
|% 0,75
|
|TCELL
|68,95
|1.549.694.170
|% 2,99
|
|ISCTR
|25,04
|1.392.989.459
|% 1,05
|
|QUAGR
|4,06
|1.130.218.527
|% -5,80
|
|EKGYO
|9,64
|1.025.312.841
|% 0,31
|
|ZOREN
|4,53
|469.570.210
|% 2,49
|
|ISCTR
|25,04
|1.392.989.459
|% 1,05
|
|AKFGY
|2,06
|108.706.127
|% 0,98
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3184
|30,3228
|% 0,27
|
|Euro
|32,8920
|32,9017
|% 0,06
|
|Sterlin
|38,4016
|38,5942
|% 0,19
|
|Frank
|34,8574
|35,0673
|% 0,33
|
|Riyal
|8,0589
|8,0993
|% 0,19
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,89
|% 0,66
|
|Platin
|897,35
|898,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|935,08
|939,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,02
|82,02
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,82
|2.020,14
|% 0,66
|