***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.01.2024 11:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242948
BIST
'
12:238.240
En Düşük
|Değişim
|: 0,86%
|| 70,15
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.243
12:2330,3231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0807
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,1961
12:2332,9123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0290
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6919
12:231.968,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,72
|Açılış
|: 1.968,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler12:20
|TARKM
|742,50
|491.216.810
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,82
|4.613.303
|% 9,99
|
|TETMT
|6.115,00
|21.808.123
|% 9,98
|
|BAYRK
|35,14
|5.713.483
|% 9,95
|
|ERSU
|23,70
|2.846.015
|% 9,93
|
|SEKUR
|9,11
|4.037.845
|% -65,65
|
|YAYLA
|11,30
|3.439.641
|% -9,96
|
|QUAGR
|4,06
|1.133.557.297
|% -5,80
|
|GLBMD
|39,90
|22.119.805
|% -4,22
|
|ATSYH
|41,50
|868.097
|% -4,20
|
|THYAO
|254,50
|3.508.881.221
|% 0,89
|
|BINHO
|505,50
|2.399.722.971
|% 7,50
|
|EREGL
|43,10
|1.991.048.835
|% 0,65
|
|TCELL
|68,95
|1.570.973.506
|% 2,99
|
|ISCTR
|25,06
|1.409.940.702
|% 1,13
|
|QUAGR
|4,06
|1.133.557.297
|% -5,80
|
|EKGYO
|9,63
|1.031.934.314
|% 0,21
|
|ZOREN
|4,52
|471.676.333
|% 2,26
|
|ISCTR
|25,06
|1.409.940.702
|% 1,13
|
|AKFGY
|2,06
|108.873.760
|% 0,98
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3155
|30,3249
|% 0,27
|
|Euro
|32,9069
|32,9231
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,4016
|38,5942
|% 0,19
|
|Frank
|34,8614
|35,0714
|% 0,34
|
|Riyal
|8,0588
|8,0992
|% 0,19
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,82
|22,86
|% 0,66
|
|Platin
|896,87
|898,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|934,54
|939,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,91
|81,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,22
|2.019,40
|% 0,66
|