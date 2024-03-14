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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

14.03.2024 15:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İzahname




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258786


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BIST En Aktif Hisseler16:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DMSAS 6,31 553.363 % 105,54  
CMENT 616,00 7.383.376 % 10,00  
KERVN 1,98 4.224.615 % 10,00  
DOBUR 178,30 35.337.930 % 9,99  
LMKDC 36,38 2.432.154.362 % 9,98  
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16:34 Alış Satış %  
Dolar 32,1221 32,1264 % 0,26  
Euro 35,1635 35,1841 % 0,06  
Sterlin 41,4105 41,6181 % -0,55  
Frank 36,7813 36,9657 % -0,65  
Riyal 8,6392 8,6825 % -0,42  
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16:34 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,96 24,99 % 0,66  
Platin 930,77 931,44 % 0,66  
Paladyum 1.084,50 1.088,25 % 0,66  
Brent Pet. 84,79 84,79 % 0,66  
Altın Ons 2.162,20 2.162,54 % 0,66  
Seans Raporu 16:34
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