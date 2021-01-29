***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2021 14:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gayrimenkul değerleme kuruluşunun seçimi hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906012
BIST
14:341.490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,60
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
14:347,2895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0447
|Açılış
|: 7,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2833
14:348,8508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0531
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8426
14:34437,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,61
|Açılış
|: 437,04
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler14:32
|PKENT
|1.524,60
|21.852.499
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|521.947
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|22.893.668
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|19.962.557
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,72
|114.586.662
|% -8,01
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|KAPLM
|37,82
|5.679.073
|% -6,15
|
|GUBRF
|72,75
|1.792.014.423
|% 5,28
|
|GARAN
|9,34
|1.286.169.737
|% -0,53
|
|KARSN
|5,24
|801.756.499
|% 5,01
|
|EKGYO
|2,35
|769.045.772
|% -0,84
|
|KOZAL
|116,40
|703.934.662
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,35
|769.045.772
|% -0,84
|
|DOHOL
|3,84
|669.236.240
|% 3,23
|
|KARSN
|5,24
|801.756.499
|% 5,01
|
|ODAS
|3,82
|530.926.573
|% -0,52
|
|IHLGM
|1,42
|195.235.315
|% 2,16
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2849
|7,2865
|% -0,65
|
|Euro
|8,8417
|8,8471
|% -0,64
|
|Sterlin
|9,9743
|10,0244
|% -0,67
|
|Frank
|8,1819
|8,2311
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9408
|1,9505
|% -0,45
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|14,77
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,42
|
|Cumhuriyet
|2.894
|2.938
|-26,00
|
|Tam
|2.877
|2.950
|-31,83
|
|Yarım
|1.391
|1.427
|-15,40
|
|Çeyrek
|698
|713
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,11
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,09
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|0,28
|