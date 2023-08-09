***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2023 11:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gayrimenkul değerleme kuruluşunun seçimi hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182681
BIST
'
12:137.481
En Düşük
|Değişim
|: 0,93%
|| 68,91
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.482
12:1327,0457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0637
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,4210
En Düşük
26,9491
12:1329,7176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1570
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0658
En Düşük
29,4335
12:131.675,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.675,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.668,30
BIST En Aktif Hisseler12:11
|ERSU
|11,88
|185.532.253
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,14
|12.092.969
|% 9,99
|
|SDTTR
|385,70
|856.487.720
|% 9,98
|
|EDIP
|14,44
|5.695.049
|% 9,98
|
|ONCSM
|197,40
|64.366.006
|% 9,97
|
|GOODY
|24,66
|29.835.148
|% -10,00
|
|ALCTL
|103,90
|178.948.827
|% -9,97
|
|LOGO
|80,75
|139.784.184
|% -8,29
|
|IMASM
|22,02
|1.468.155.789
|% -7,87
|
|DESPC
|25,78
|12.940.981
|% -7,27
|
|THYAO
|257,30
|5.283.195.548
|% -1,72
|
|EREGL
|40,72
|4.287.601.023
|% -0,63
|
|KONTR
|287,80
|2.735.516.660
|% 7,43
|
|ASTOR
|116,70
|2.414.906.138
|% 1,39
|
|TUPRS
|105,30
|2.260.208.270
|% 3,44
|
|YKBNK
|15,18
|2.029.080.248
|% 1,67
|
|EKGYO
|9,00
|1.016.843.072
|% 0,56
|
|EREGL
|40,72
|4.287.601.023
|% -0,63
|
|ASGYO
|20,26
|2.095.554.923
|% 9,93
|
|ADESE
|2,14
|190.481.540
|% 8,08
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0233
|27,0391
|% 0,21
|
|Euro
|29,6993
|29,7152
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,3729
|34,5453
|% 0,24
|
|Frank
|30,7634
|30,9488
|% 0,24
|
|Riyal
|7,1834
|7,2194
|% 0,18
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|2,39
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|5,23
|
|Cumhuriyet
|11.418
|11.591
|-18,00
|
|Tam
|11.145
|11.257
|-10,00
|
|Yarım
|5.581
|5.655
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.791
|2.827
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,81
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,81
|19,83
|0,06
|
|B. Petrol
|86,83
|86,83
|0,66
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 86 artarak (% 0.78 ) 8, 080
-
12:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, EKGYO
-
12:25XU100
Endeks 7, 476 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 53, 822.00 milyon TL de
-
12:25ISMEN
Yüzde 8.22 oranında artışla 32.92 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 588, 178 adet işlem
-
12:23METUR
Yüzde 5.37 oranında artışla 7.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 552, 387 adet işlem