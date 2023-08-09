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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.08.2023 11:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERSU 11,88 185.532.253 % 10,00  
ULUFA 9,14 12.092.969 % 9,99  
SDTTR 385,70 856.487.720 % 9,98  
EDIP 14,44 5.695.049 % 9,98  
ONCSM 197,40 64.366.006 % 9,97  
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12:11 Alış Satış %  
Dolar 27,0233 27,0391 % 0,21  
Euro 29,6993 29,7152 % 0,52  
Sterlin 34,3729 34,5453 % 0,24  
Frank 30,7634 30,9488 % 0,24  
Riyal 7,1834 7,2194 % 0,18  
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12:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.927 1.928 2,39  
Altın Gr. 1.675 1.675 5,23  
Cumhuriyet 11.418 11.591 -18,00  
Tam 11.145 11.257 -10,00  
Yarım 5.581 5.655 -5,00  
Çeyrek 2.791 2.827 -3,00  
Gümüş.Ons 22,79 22,81 0,02  
Gümüş Gr. 19,81 19,83 0,06  
B. Petrol 86,83 86,83 0,66  
Seans Raporu 12:11
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