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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.01.2024 14:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HLGYO 2,62 50.287.115 % 48,02  
BEGYO 4,95 418.326.238 % 10,00  
VRGYO 30,80 175.005.075 % 10,00  
PRZMA 47,52 22.923.246 % 10,00  
KFEIN 81,65 67.546.677 % 9,97  
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15:02 Alış Satış %  
Dolar 30,1421 30,1480 % 0,06  
Euro 32,9056 32,9194 % 0,31  
Sterlin 38,1246 38,3158 % 0,06  
Frank 34,7235 34,9326 % 0,05  
Riyal 8,0143 8,0545 % 0,06  
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15:02 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,60 22,63 % 0,66  
Platin 897,56 898,81 % 0,66  
Paladyum 938,99 944,32 % 0,66  
Brent Pet. 77,97 77,97 % 0,66  
Altın Ons 2.015,23 2.015,50 % 0,66  
Seans Raporu 15:02
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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