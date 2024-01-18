***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGayrimenkul değerleme kuruluşunun seçimi hakkındahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241325BIST