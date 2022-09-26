***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
26.09.2022 17:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
23/09/2022 tarihinde DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş payları ile ilgili olarak 13,30-13,55 TL fiyat aralığından 70.000 toplam nominal tutarlı alış işlemi kurucusu olduğumuz yatırım fonları tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemlerle birlikte DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş sermayesindeki kurucusu olduğumuz yatırım fonlarının payları toplamı 23/09/2022 tarihi itibariyle %5 sınırının üzerine çıkmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065316
BIST
17:563.256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -25,94
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
17:5618,4584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0444
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
17:5617,8452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
17:56975,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,56
|Açılış
|: 975,71
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler17:56
|GRNYO
|4,62
|7.387.124
|% 10,00
|
|ESCAR
|47,84
|15.447.560
|% 9,98
|
|IHAAS
|71,20
|17.114.667
|% 9,96
|
|ELITE
|27,60
|58.343.740
|% 9,96
|
|ERBOS
|137,00
|185.069.289
|% 9,95
|
|PINSU
|5,85
|24.457.352
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|372.144.970
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.153.056
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|326.598.654
|% -9,97
|
|THYAO
|69,15
|3.281.264.103
|% -2,40
|
|SASA
|66,20
|3.266.941.150
|% 6,95
|
|VESTL
|36,54
|2.831.204.168
|% 2,18
|
|ISCTR
|7,61
|2.241.152.700
|% -2,81
|
|YKBNK
|6,89
|2.223.218.436
|% -0,72
|
|YKBNK
|6,89
|2.223.218.436
|% -0,72
|
|EKGYO
|3,94
|1.221.180.353
|% -0,76
|
|ISCTR
|7,61
|2.241.152.700
|% -2,81
|
|ZOREN
|4,29
|1.176.479.548
|% -4,03
|
|SKBNK
|2,28
|537.673.340
|% -9,88
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4455
|18,4584
|% 0,24
|
|Euro
|17,8126
|17,8452
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,8472
|19,9468
|% -0,40
|
|Frank
|18,5443
|18,6560
|% -0,71
|
|Riyal
|4,8910
|4,9155
|% 0,24
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-0,40
|
|Altın Gr.
|976
|976
|2,56
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.646
|6.739
|-23,00
|
|Yarım
|3.233
|3.297
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,85
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,06
|
|B. Petrol
|85,97
|85,97
|0,94
|
Seans Raporu
17:56
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 21 kaybederek (% -1.05 ) 3, 518
-
17:59XU100
Endeks 3, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 51, 709.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 902, 938 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 347, 418 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de