***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar23/09/2022 tarihinde DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş payları ile ilgili olarak 13,30-13,55 TL fiyat aralığından 70.000 toplam nominal tutarlı alış işlemi kurucusu olduğumuz yatırım fonları tarafından gerçekleştirilmiştir.Bu işlemlerle birlikte DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş sermayesindeki kurucusu olduğumuz yatırım fonlarının payları toplamı 23/09/2022 tarihi itibariyle %5 sınırının üzerine çıkmıştır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065316BIST