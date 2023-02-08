***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
08.02.2023 16:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
02/02/2023 tarihinde DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş payları ile ilgili olarak 16,95-17,47 TL fiyat aralığından 50.000 toplam nominal tutarlı alış işlemi kurucusu olduğumuz IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJiLERİ DEĞİŞKEN FONU tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemlerle birlikte DESPEC BiLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş sermayesindeki kurucusu olduğumuz IJC- iş PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU payları toplamı 02/02/2023 tarihi itibariyle %5 sınırının üzerine çıkmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111479
BIST
10:424.186
En Yüksek
|Değişim
|: -7,09%
|| -319,33
|Açılış
|: 4.482
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.482
En Düşük
4.186
10:4218,8276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
18,8490
En Düşük
18,7965
10:4220,1982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 20,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
20,2706
En Düşük
20,1288
10:421.133,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,19
|Açılış
|: 1.133,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.142,15
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|1.488
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|6.157
|% 7,55
|
|NIBAS
|16,36
|4.090
|% 3,94
|
|DIRIT
|5,65
|164
|% 2,73
|
|MMCAS
|4,75
|480
|% 2,15
|
|YEOTK
|48,60
|486
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|98
|% -10,00
|
|ULUUN
|23,40
|983
|% -10,00
|
|RUBNS
|18,56
|93
|% -9,99
|
|HEKTS
|25,04
|401
|% -9,99
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,75
|16.655.234
|% -4,67
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,72
|6.029.272
|% -9,95
|
|ZOREN
|3,99
|5.356.692
|% -8,06
|
|YYAPI
|1,72
|6.029.272
|% -9,95
|
|YKBNK
|7,75
|16.655.234
|% -4,67
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,99
|5.356.692
|% -8,06
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8237
|18,8277
|% 0,02
|
|Euro
|20,1810
|20,1861
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,6377
|22,7512
|% 0,17
|
|Frank
|20,3619
|20,4846
|% 0,12
|
|Riyal
|5,0023
|5,0274
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|0,26
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.134
|1,70
|
|Cumhuriyet
|7.673
|7.789
|21,00
|
|Tam
|7.691
|7.755
|0,00
|
|Yarım
|3.757
|3.795
|0,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.897
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,54
|13,56
|0,13
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|0,53
|
Seans Raporu
10:42
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