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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

08.02.2023 16:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

   02/02/2023 tarihinde DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş payları ile ilgili olarak 16,95-17,47 TL fiyat aralığından 50.000 toplam nominal tutarlı alış işlemi kurucusu olduğumuz IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJiLERİ DEĞİŞKEN FONU tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemlerle birlikte DESPEC BiLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş sermayesindeki kurucusu olduğumuz IJC- iş PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU payları toplamı 02/02/2023 tarihi itibariyle %5 sınırının üzerine çıkmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111479


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ONCSM 91,90 6.157 % 7,55  
NIBAS 16,36 4.090 % 3,94  
DIRIT 5,65 164 % 2,73  
MMCAS 4,75 480 % 2,15  
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Euro 20,1810 20,1861 % -0,06  
Sterlin 22,6377 22,7512 % 0,17  
Frank 20,3619 20,4846 % 0,12  
Riyal 5,0023 5,0274 % 0,00  
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10:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.870 1.871 0,26  
Altın Gr. 1.133 1.134 1,70  
Cumhuriyet 7.673 7.789 21,00  
Tam 7.691 7.755 0,00  
Yarım 3.757 3.795 0,00  
Çeyrek 1.879 1.897 0,00  
Gümüş.Ons 22,31 22,35 0,16  
Gümüş Gr. 13,54 13,56 0,13  
B. Petrol 84,22 84,22 0,53  
Seans Raporu 10:42
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