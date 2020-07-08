***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 16:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857088
BIST
16:30119.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 178,15
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
16:306,8646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
16:307,7810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0440
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7810
En Düşük
7,7149
16:30400,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,11
|Açılış
|: 399,96
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,10
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|25.987.868
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.427.207
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.043
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.771
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.279.216
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.075.779
|% -9,92
|
|SONME
|8,60
|19.598.809
|% -7,03
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,95
|88.104.287
|% -6,02
|
|DOGUB
|3,11
|11.994.038
|% -5,47
|
|EKGYO
|2,29
|2.147.436.281
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,30
|1.467.767.742
|% 3,45
|
|SISE
|6,50
|1.465.571.689
|% 0,15
|
|GARAN
|8,17
|1.159.645.295
|% -1,80
|
|PETKM
|4,38
|1.027.994.319
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,29
|2.147.436.281
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,30
|1.467.767.742
|% 3,45
|
|PETKM
|4,38
|1.027.994.319
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,89
|439.118.094
|% 0,53
|
|SISE
|6,50
|1.465.571.689
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5944
|8,6375
|% 0,19
|
|Frank
|7,2728
|7,3166
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|19,14
|
|Altın Gr.
|400
|400
|3,95
|
|Cumhuriyet
|2.646
|2.686
|31,00
|
|Tam
|2.664
|2.675
|24,10
|
|Yarım
|1.294
|1.309
|11,80
|
|Çeyrek
|647
|655
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,70
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|4,10
|4,10
|0,07
|
|B. Petrol
|43,15
|43,15
|0,07
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