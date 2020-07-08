***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 23:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858039
BIST
18:05118.713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -626,34
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
18:056,8640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8640
En Düşük
6,8533
18:057,7946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0194
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7947
En Düşük
7,7558
18:05398,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,98
|Açılış
|: 398,96
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.917.758
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.591.465
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.159.175
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|26.298.949
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.306.241
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.229.136
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.939.618
|% -9,62
|
|OZGYO
|2,48
|91.947.797
|% -8,15
|
|MARTI
|1,38
|36.476.980
|% -8,00
|
|FENER
|12,79
|104.324.308
|% -7,18
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|GARAN
|8,16
|1.599.356.254
|% -1,92
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|IHLGM
|1,86
|532.161.978
|% -1,06
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6273
|8,6706
|% 0,57
|
|Frank
|7,2826
|7,3265
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8234
|1,8325
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|1,35
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,99
|
|Cumhuriyet
|2.583
|2.605
|21,00
|
|Tam
|2.658
|2.673
|21,60
|
|Yarım
|1.291
|1.308
|10,60
|
|Çeyrek
|646
|655
|5,30
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,76
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,36
|43,36
|0,06
|