***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 23:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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08.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857976
BIST
17:03118.514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -198,86
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
17:036,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
17:037,7779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
17:03400,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,35
|Açılış
|: 400,26
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.880.763
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|34.871.610
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.922.693
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|93.325.506
|% 9,98
|
|VKFYO
|6,39
|14.894.926
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|11.264.071
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.276.786
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|20.383.311
|% -9,67
|
|EDIP
|2,45
|29.176.805
|% -8,92
|
|TURGG
|62,05
|8.249.185
|% -8,48
|
|SISE
|6,60
|3.290.049.917
|% 3,61
|
|THYAO
|11,76
|1.539.982.763
|% 3,98
|
|TRKCM
|4,68
|1.225.095.430
|% 8,58
|
|EKGYO
|2,24
|1.127.786.383
|% -1,75
|
|ODAS
|2,71
|1.030.668.079
|% 0,00
|
|SISE
|6,60
|3.290.049.917
|% 3,61
|
|EKGYO
|2,24
|1.127.786.383
|% -1,75
|
|ODAS
|2,71
|1.030.668.079
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,68
|1.225.095.430
|% 8,58
|
|KRDMD
|3,23
|734.804.077
|% -1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6638
|8,7072
|% 0,47
|
|Frank
|7,2875
|7,3314
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|5,27
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.619
|14,00
|
|Tam
|2.674
|2.688
|14,40
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|7,00
|
|Çeyrek
|649
|658
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,02
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|-0,18
|
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