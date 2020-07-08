***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 23:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858013
BIST
16:44118.799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 86,87
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
16:446,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
16:447,7822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0070
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
16:44399,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,89
|Açılış
|: 399,80
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.864.668
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.921.867
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|34.844.097
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|14.842.464
|% 9,98
|
|BERA
|5,29
|93.190.711
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|11.191.694
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.272.053
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|20.272.870
|% -9,67
|
|AYEN
|6,29
|27.899.194
|% -9,63
|
|EDIP
|2,45
|27.882.865
|% -8,92
|
|SISE
|6,60
|3.183.544.726
|% 3,61
|
|THYAO
|11,72
|1.510.254.746
|% 3,63
|
|TRKCM
|4,67
|1.202.887.259
|% 8,35
|
|EKGYO
|2,25
|1.079.226.791
|% -1,32
|
|ODAS
|2,70
|1.010.526.231
|% -0,37
|
|SISE
|6,60
|3.183.544.726
|% 3,61
|
|EKGYO
|2,25
|1.079.226.791
|% -1,32
|
|ODAS
|2,70
|1.010.526.231
|% -0,37
|
|TRKCM
|4,67
|1.202.887.259
|% 8,35
|
|KRDMD
|3,23
|716.885.693
|% -1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6595
|8,7029
|% 0,42
|
|Frank
|7,2830
|7,3268
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8244
|1,8335
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|2,81
|
|Altın Gr.
|400
|400
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.617
|11,20
|
|Tam
|2.671
|2.685
|11,50
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|5,60
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,97
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,18
|0,05
|
|B. Petrol
|43,06
|43,06
|-0,24
|
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