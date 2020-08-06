***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
06.08.2020 16:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866021
BIST
17:011.048
En Yüksek
|Değişim
|: -3,97%
|| -43,34
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
17:017,2900
En Yüksek
|Değişim
|: 3,48%
|| 0,2454
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3108
En Düşük
7,0287
17:018,6793
En Yüksek
|Değişim
|: 3,61%
|| 0,3026
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6793
En Düşük
8,3315
17:01483,49
En Yüksek
|Değişim
|: 4,70%
|| 21,70
|Açılış
|: 483,49
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
484,38
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|33.974.022
|% 10,00
|
|RTALB
|47,18
|96.120.309
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|38.029.085
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.464.296
|% 9,95
|
|ROYAL
|2,80
|4.267.435
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,16
|92.012.639
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.496.820
|% -10,00
|
|KONYA
|388,80
|35.789.229
|% -10,00
|
|ALCAR
|71,10
|4.697.653
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|5.877.663
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,93
|2.163.903.225
|% -7,66
|
|GARAN
|6,52
|1.290.859.829
|% -3,83
|
|SISE
|5,89
|1.020.978.465
|% -5,61
|
|AKBNK
|4,75
|1.019.990.988
|% -5,38
|
|ASELS
|15,72
|930.651.635
|% -6,65
|
|EKGYO
|1,93
|2.163.903.225
|% -7,66
|
|ODAS
|2,15
|566.430.461
|% -8,12
|
|YKBNK
|2,06
|458.066.971
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,75
|1.019.990.988
|% -5,38
|
|GARAN
|6,52
|1.290.859.829
|% -3,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5490
|9,5968
|% 3,65
|
|Frank
|7,9562
|8,0042
|% 2,99
|
|Riyal
|1,9329
|1,9426
|% 3,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.063
|2.064
|25,35
|
|Altın Gr.
|483
|483
|21,71
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.339
|244,50
|
|Tam
|3.299
|3.455
|271,30
|
|Yarım
|1.601
|1.674
|120,20
|
|Çeyrek
|803
|842
|64,00
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,31
|1,33
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,52
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|0,40
|
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