***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
06.08.2020 16:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866046
BIST
16:351.050
En Yüksek
|Değişim
|: -3,85%
|| -42,07
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:357,2678
En Yüksek
|Değişim
|: 3,17%
|| 0,2232
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2970
En Düşük
7,0287
16:358,6460
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 0,2693
|Açılış
|: 8,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6718
En Düşük
8,3315
16:35481,77
En Yüksek
|Değişim
|: 4,33%
|| 19,98
|Açılış
|: 481,77
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
482,15
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.855.913
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.521.161
|% 9,97
|
|RAYSG
|6,19
|19.399.133
|% 9,95
|
|GLRYH
|16,58
|51.322.719
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.137.600
|% 9,91
|
|JANTS
|89,10
|5.832.311
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.151.926
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,96
|1.924.549.794
|% -6,22
|
|GARAN
|6,60
|1.205.196.916
|% -2,65
|
|SISE
|5,92
|975.968.782
|% -5,13
|
|AKBNK
|4,77
|949.489.374
|% -4,98
|
|ASELS
|15,87
|871.867.738
|% -5,76
|
|EKGYO
|1,96
|1.924.549.794
|% -6,22
|
|ODAS
|2,19
|546.361.747
|% -6,41
|
|YKBNK
|2,07
|446.309.180
|% -1,90
|
|AKBNK
|4,77
|949.489.374
|% -4,98
|
|TRKCM
|3,78
|747.824.092
|% -4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5419
|9,5898
|% 3,57
|
|Frank
|7,9676
|8,0156
|% 3,13
|
|Riyal
|1,9324
|1,9421
|% 3,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.057
|2.058
|19,23
|
|Altın Gr.
|481
|481
|19,19
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|182,00
|
|Tam
|3.296
|3.418
|234,30
|
|Yarım
|1.600
|1.656
|102,20
|
|Çeyrek
|802
|833
|54,90
|
|Gümüş.Ons
|28,13
|28,15
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,48
|
|B. Petrol
|45,58
|45,58
|0,39
|
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