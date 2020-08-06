***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
06.08.2020 16:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866056
BIST
16:431.048
En Yüksek
|Değişim
|: -4,02%
|| -43,94
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:437,2800
En Yüksek
|Değişim
|: 3,34%
|| 0,2354
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2970
En Düşük
7,0287
16:438,6617
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 0,2850
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6718
En Düşük
8,3315
16:43482,87
En Yüksek
|Değişim
|: 4,56%
|| 21,08
|Açılış
|: 482,83
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
483,53
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|96.022.081
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.645.157
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.379.224
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.412.305
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.197.364
|% 9,91
|
|TUCLK
|5,04
|4.195.447
|% -10,00
|
|AKMGY
|38,70
|1.198.342
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.469.368
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|5.859.219
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.172.239
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,93
|2.035.075.597
|% -7,66
|
|GARAN
|6,57
|1.225.069.552
|% -3,10
|
|SISE
|5,90
|994.368.342
|% -5,45
|
|AKBNK
|4,76
|980.617.092
|% -5,18
|
|ASELS
|15,76
|899.373.671
|% -6,41
|
|EKGYO
|1,93
|2.035.075.597
|% -7,66
|
|ODAS
|2,17
|553.077.197
|% -7,26
|
|YKBNK
|2,06
|452.455.222
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,76
|980.617.092
|% -5,18
|
|TRKCM
|3,77
|752.692.787
|% -4,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5659
|9,6139
|% 3,83
|
|Frank
|7,9838
|8,0319
|% 3,34
|
|Riyal
|1,9369
|1,9466
|% 3,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.057
|2.058
|19,23
|
|Altın Gr.
|481
|481
|19,19
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|182,00
|
|Tam
|3.296
|3.418
|234,30
|
|Yarım
|1.600
|1.656
|102,20
|
|Çeyrek
|802
|833
|54,90
|
|Gümüş.Ons
|28,13
|28,15
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,48
|
|B. Petrol
|45,58
|45,58
|0,39
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:00KUYAS
Yüzde -9.89 oranında düşüşle 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 453, 492 adet işlem
-
16:59EUHOL
Yüzde -7.53 oranında düşüşle 1.72 lira fiyatla işlem gören hissede 569, 694 adet işlem
-
16:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -41, 2 kaybederek (% -3.35 ) 1, 187
-
16:58XU100
Endeks 1, 048 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 98 altında . İşlem hacmi 19, 566.00 milyon TL de
-
16:58DYOBY
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 692, 686 adet işlem