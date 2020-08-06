***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
06.08.2020 19:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866194
BIST
11:38994
En Yüksek
|Değişim
|: -3,95%
|| -40,90
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
992
11:387,3491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1205
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3546
En Düşük
7,2144
11:388,7044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0920
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7052
En Düşük
8,5597
11:38485,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 6,09
|Açılış
|: 485,20
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,93
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.511.358
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|FADE
|2,90
|205.306
|% 9,85
|
|RTALB
|51,50
|105.863.578
|% 9,16
|
|GLRYH
|18,00
|33.029.792
|% 8,56
|
|CEMAS
|1,35
|31.649.122
|% -10,00
|
|HDFGS
|3,69
|7.842.523
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,72
|5.144.832
|% -10,00
|
|KARTN
|494,10
|6.037.070
|% -10,00
|
|DERAS
|7,20
|15.036.005
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,71
|724.253.688
|% -9,52
|
|SISE
|5,74
|490.734.297
|% -0,17
|
|ASELS
|14,44
|371.607.198
|% -5,44
|
|GARAN
|6,29
|367.779.754
|% -2,78
|
|AKBNK
|4,53
|287.724.675
|% -3,62
|
|EKGYO
|1,71
|724.253.688
|% -9,52
|
|TSKB
|0,99
|100.783.876
|% -4,81
|
|SISE
|5,74
|490.734.297
|% -0,17
|
|KRDMD
|2,39
|177.746.604
|% -7,72
|
|YKBNK
|1,96
|138.268.614
|% -4,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5707
|9,6187
|% 1,09
|
|Frank
|7,9942
|8,0424
|% 1,06
|
|Riyal
|1,9486
|1,9583
|% 1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.061
|2.061
|-2,24
|
|Altın Gr.
|485
|485
|5,46
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.338
|-6,10
|
|Tam
|3.303
|3.475
|13,90
|
|Yarım
|1.603
|1.674
|-3,10
|
|Çeyrek
|804
|842
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|28,39
|28,43
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|44,89
|44,89
|-0,20
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KOZAA, PGSUS
-
11:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, KCHOL, TRKCM
-
11:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -30, 21 kaybederek (% -3.18 ) 920
-
11:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, TRGYO, EKIZ
-
11:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YONGA, BRKO, EGCYO, IDEAS, AYES, KSTUR, VANGD, ETILR, CASA, ORMA