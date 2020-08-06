***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
06.08.2020 19:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866196
BIST
11:48995
En Yüksek
|Değişim
|: -3,81%
|| -39,38
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
992
11:487,3610
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,1324
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3677
En Düşük
7,2144
11:488,7222
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1098
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7222
En Düşük
8,5597
11:48486,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 6,89
|Açılış
|: 486,32
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
486,88
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.511.358
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|121.182.215
|% 9,90
|
|GLRYH
|18,22
|36.474.360
|% 9,89
|
|FADE
|2,90
|212.532
|% 9,85
|
|MAALT
|88,65
|388.307
|% -10,00
|
|IHGZT
|2,16
|698.734
|% -10,00
|
|CEMAS
|1,35
|31.751.519
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,72
|5.187.767
|% -10,00
|
|DERAS
|7,20
|15.268.291
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,72
|784.261.250
|% -8,99
|
|SISE
|5,81
|521.161.283
|% 1,04
|
|GARAN
|6,32
|391.012.199
|% -2,32
|
|ASELS
|14,44
|371.607.198
|% -5,44
|
|AKBNK
|4,56
|301.876.360
|% -2,98
|
|EKGYO
|1,72
|784.261.250
|% -8,99
|
|TSKB
|0,99
|100.783.876
|% -4,81
|
|SISE
|5,81
|521.161.283
|% 1,04
|
|KRDMD
|2,41
|195.865.031
|% -6,95
|
|YKBNK
|1,97
|149.006.906
|% -4,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5906
|9,6387
|% 1,30
|
|Frank
|8,0073
|8,0555
|% 1,22
|
|Riyal
|1,9512
|1,9610
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.061
|2.061
|-2,24
|
|Altın Gr.
|485
|485
|5,46
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.338
|-6,10
|
|Tam
|3.303
|3.475
|13,90
|
|Yarım
|1.603
|1.674
|-3,10
|
|Çeyrek
|804
|842
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|28,39
|28,43
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|44,89
|44,89
|-0,20
|