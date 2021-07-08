***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 23:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949800
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -17,60
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
18:058,6943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0090
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
18:0510,3226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0721
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
18:05503,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,21
|Açılış
|: 503,97
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|11,57
|11.817.274
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|36.528.844
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.299.086
|% 9,85
|
|DIRIT
|3,50
|651.069
|% 9,72
|
|BASCM
|12,35
|230.369
|% 9,10
|
|SNGYO
|4,23
|14.815.211
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.852.372
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|46.400.020
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.874.107
|% -9,95
|
|KATMR
|3,11
|86.430.742
|% -9,86
|
|GARAN
|8,56
|963.288.273
|% -1,95
|
|THYAO
|13,66
|765.470.044
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,08
|564.081.931
|% -0,98
|
|PETKM
|5,34
|497.813.867
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,25
|415.470.898
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|415.470.898
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,86
|284.672.649
|% -2,11
|
|GARAN
|8,56
|963.288.273
|% -1,95
|
|PETKM
|5,34
|497.813.867
|% -0,37
|
|PEKGY
|1,22
|100.115.078
|% -1,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6922
|8,6943
|% 0,10
|
|Euro
|10,3112
|10,3226
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,9480
|12,0079
|% -0,03
|
|Frank
|9,4618
|9,5188
|% 1,26
|
|Riyal
|2,3115
|2,3231
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-2,71
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,97
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|74,30
|74,30
|0,87
|
Seans Raporu
18:05
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