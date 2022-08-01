***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 17:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050461
BIST
17:572.656
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 63,84
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.657
En Düşük
2.600
17:5717,9334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0206
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
17:5718,4298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1089
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
17:571.019,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.019,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler17:57
|ASUZU
|291,50
|416.970.378
|% 10,00
|
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|TURGG
|258,80
|24.668.698
|% 9,99
|
|TRGYO
|8,60
|115.024.943
|% 9,97
|
|GESAN
|60,75
|237.212.868
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|139.343.412
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.746.205
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|167.483.363
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|108.090.735
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,40
|3.328.066.883
|% 1,98
|
|SISE
|23,00
|3.130.916.145
|% 5,41
|
|SASA
|46,32
|1.946.853.775
|% 4,14
|
|EKGYO
|3,13
|1.204.807.014
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,85
|1.167.559.432
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,13
|1.204.807.014
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,85
|1.167.559.432
|% 2,11
|
|ODAS
|3,91
|767.026.074
|% 4,83
|
|SKBNK
|1,69
|299.979.161
|% -1,17
|
|SISE
|23,00
|3.130.916.145
|% 5,41
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9165
|17,9334
|% 0,12
|
|Euro
|18,4044
|18,4298
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,9748
|22,0850
|% 1,05
|
|Frank
|18,8211
|18,9345
|% 0,39
|
|Riyal
|4,7617
|4,7856
|% 0,14
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-1,27
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|3,62
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.806
|6.867
|33,00
|
|Yarım
|3.316
|3.357
|16,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.678
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,26
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,85
|
Seans Raporu
17:57
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17:59XU100
Endeks 2, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 32, 801.00 milyon TL de
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17:59ASUZU
Yüzde 9.81 oranında artışla 291.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 338 adet işlem
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17:58EGSER
Yüzde 6.82 oranında artışla 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 569, 439 adet işlem
-
17:57ICBCT
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 467, 852 adet işlem
-
17:56MEDTR
Yüzde 7.10 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 978 adet işlem