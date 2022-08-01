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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu

01.08.2022 23:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )

Türkçe
Performans Sunuş Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.08.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağımsız denetimden geçmiş performans sunum raporu mühür eksikliği giderilmiştir. Bildirim ekinde düzeltilmiş rapor mevcuttur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050868


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASUZU 291,50 429.727.080 % 10,00  
YBTAS 22.880,00 892.320 % 10,00  
TURGG 258,80 25.268.079 % 9,99  
TRGYO 8,60 115.116.241 % 9,97  
FLAP 4,75 42.219.671 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,8906 17,9053 % -0,04  
Euro 18,3521 18,3973 % 0,42  
Sterlin 21,8709 21,9806 % 0,57  
Frank 18,7642 18,8773 % 0,08  
Riyal 4,7516 4,7754 % -0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 5,42  
Altın Gr. 1.019 1.020 1,97  
Cumhuriyet 6.774 6.877 27,00  
Tam 6.783 6.880 46,00  
Yarım 3.305 3.364 23,00  
Çeyrek 1.657 1.681 11,00  
Gümüş.Ons 20,34 20,37 0,00  
Gümüş Gr. 11,70 11,72 -0,03  
B. Petrol 100 100 -4,11  
Seans Raporu 18:05
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