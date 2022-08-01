***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 23:15
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız denetimden geçmiş performans sunum raporu mühür eksikliği giderilmiştir. Bildirim ekinde düzeltilmiş rapor mevcuttur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050882
BIST
18:052.656
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 63,94
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.657
En Düşük
2.600
18:0517,8984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0144
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
18:0518,4240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1031
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
18:051.019,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.019,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|291,50
|429.727.080
|% 10,00
|
|YBTAS
|22.880,00
|892.320
|% 10,00
|
|TURGG
|258,80
|25.268.079
|% 9,99
|
|TRGYO
|8,60
|115.116.241
|% 9,97
|
|FLAP
|4,75
|42.219.671
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|141.429.824
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|16.037.543
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|168.001.163
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|108.589.784
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|5.442.037
|% -9,92
|
|THYAO
|51,50
|3.670.140.530
|% 2,18
|
|SISE
|23,10
|3.270.366.468
|% 5,87
|
|SASA
|46,50
|2.048.520.501
|% 4,54
|
|EKGYO
|3,14
|1.260.142.457
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,85
|1.211.174.010
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,14
|1.260.142.457
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,85
|1.211.174.010
|% 2,11
|
|ODAS
|3,89
|867.511.427
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,69
|314.033.796
|% -1,17
|
|SISE
|23,10
|3.270.366.468
|% 5,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8968
|17,8984
|% -0,08
|
|Euro
|18,3184
|18,4240
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,8719
|21,9816
|% 0,57
|
|Frank
|18,7664
|18,8794
|% 0,09
|
|Riyal
|4,7523
|4,7762
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|5,37
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|2,02
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.783
|6.881
|47,00
|
|Yarım
|3.305
|3.364
|23,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.681
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,34
|20,37
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-4,28
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 2, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 32, 801.00 milyon TL de
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17:58EGSER
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17:57ICBCT
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17:56MEDTR
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