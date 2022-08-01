***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 20:23
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050751
BIST
12:162.657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,04
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
12:1617,9553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0695
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
12:1618,3955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
12:161.023,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,79
|Açılış
|: 1.023,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler12:16
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|459.509.515
|% 9,98
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|YAYLA
|5,07
|4.176.012
|% -9,95
|
|LIDFA
|7,58
|13.588.045
|% -8,01
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|TATGD
|17,53
|55.385.140
|% -6,76
|
|IHGZT
|0,79
|11.239.166
|% -5,95
|
|THYAO
|52,00
|1.957.933.540
|% 0,97
|
|SASA
|48,94
|1.650.581.158
|% 5,25
|
|SISE
|22,74
|1.167.609.584
|% -1,56
|
|EREGL
|27,96
|729.979.932
|% -0,29
|
|HEKTS
|34,64
|535.274.925
|% 1,88
|
|EKGYO
|3,13
|467.411.275
|% -0,32
|
|TSKB
|2,69
|365.127.048
|% 2,28
|
|YKBNK
|4,83
|460.811.921
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,73
|152.349.645
|% 2,37
|
|ODAS
|3,89
|315.239.643
|% 0,00
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9504
|17,9553
|% 0,39
|
|Euro
|18,3770
|18,3955
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,8376
|21,9471
|% -0,13
|
|Frank
|18,7860
|18,8991
|% 0,09
|
|Riyal
|4,7641
|4,7880
|% 0,28
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|1,47
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|4,31
|
|Cumhuriyet
|6.803
|6.906
|29,00
|
|Tam
|6.839
|6.890
|7,00
|
|Yarım
|3.332
|3.368
|3,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.684
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,32
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,78
|