***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 13:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817908
BIST
13:52120.676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -338,66
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
13:526,0026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0137
|Açılış
|: 6,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0130
En Düşük
5,9746
13:526,5756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0130
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5913
En Düşük
6,5480
13:52303,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,25
|Açılış
|: 303,50
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,10
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|34.527.342
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|3.844.494
|% 14,65
|
|DESA
|5,86
|30.888.750
|% 14,01
|
|RYGYO
|11,78
|129.018.121
|% 13,93
|
|TSPOR
|3,61
|318.916.669
|% 13,88
|
|DOKTA
|46,98
|43.955.242
|% -13,72
|
|LINK
|29,38
|2.332.913
|% -11,77
|
|TACTR
|3,00
|234.846
|% -9,91
|
|GYHOL
|26,80
|5.640.723
|% -8,22
|
|IZTAR
|3,04
|469.848
|% -8,16
|
|THYAO
|14,39
|905.814.032
|% -0,55
|
|TSPOR
|3,61
|318.916.669
|% 13,88
|
|SASA
|9,67
|284.166.994
|% 4,88
|
|GARAN
|11,94
|220.182.256
|% -0,25
|
|GUSGR
|2,84
|213.300.283
|% 0,35
|
|IHLGM
|1,29
|203.857.934
|% 4,88
|
|EKGYO
|1,68
|191.352.881
|% 0,00
|
|MNDRS
|1,64
|174.260.220
|% 9,33
|
|TSPOR
|3,61
|318.916.669
|% 13,88
|
|GUSGR
|2,84
|213.300.283
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7368
|7,7756
|% 0,10
|
|Frank
|6,1148
|6,1516
|% -0,25
|
|Riyal
|1,5952
|1,6032
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|3,17
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|1,00
|
|Tam
|2.001
|2.052
|1,14
|
|Yarım
|967
|992
|0,55
|
|Çeyrek
|485
|496
|0,28
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,19
|54,19
|-0,26
|