***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 13:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817911
BIST
13:33120.659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -356,04
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
13:336,0023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0140
|Açılış
|: 6,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0130
En Düşük
5,9746
13:336,5796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0090
|Açılış
|: 6,5740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5913
En Düşük
6,5480
13:33303,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,23
|Açılış
|: 303,98
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,10
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|33.945.356
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|3.835.574
|% 14,65
|
|RYGYO
|11,79
|126.820.561
|% 14,02
|
|RYSAS
|11,35
|11.752.069
|% 13,73
|
|DESA
|5,83
|30.412.247
|% 13,42
|
|DOKTA
|46,96
|42.752.676
|% -13,76
|
|LINK
|29,00
|2.258.299
|% -12,91
|
|TACTR
|3,00
|234.846
|% -9,91
|
|GYHOL
|26,40
|5.378.947
|% -9,59
|
|IZTAR
|3,04
|469.848
|% -8,16
|
|THYAO
|14,39
|865.115.684
|% -0,55
|
|SASA
|9,64
|274.766.148
|% 4,56
|
|TSPOR
|3,52
|256.967.276
|% 11,04
|
|GARAN
|11,93
|208.447.712
|% -0,33
|
|GUSGR
|2,84
|207.835.272
|% 0,35
|
|IHLGM
|1,29
|201.254.739
|% 4,88
|
|MNDRS
|1,64
|161.788.301
|% 9,33
|
|EKGYO
|1,67
|162.941.329
|% -0,60
|
|TSPOR
|3,52
|256.967.276
|% 11,04
|
|GUSGR
|2,84
|207.835.272
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7276
|7,7663
|% -0,02
|
|Frank
|6,1181
|6,1549
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5960
|1,6040
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,18
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|1,00
|
|Tam
|2.003
|2.053
|2,64
|
|Yarım
|968
|993
|1,28
|
|Çeyrek
|486
|497
|0,64
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,11
|