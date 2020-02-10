***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 13:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817912
BIST
15:18120.095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -920,58
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
15:186,0200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0037
|Açılış
|: 6,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
15:186,5977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5981
En Düşük
6,5480
15:18304,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,37
|Açılış
|: 304,12
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,53
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|34.740.436
|% 19,92
|
|TSPOR
|3,67
|516.244.613
|% 15,77
|
|DESA
|5,93
|33.596.999
|% 15,37
|
|BOSSA
|10,11
|35.644.520
|% 14,89
|
|SAYAS
|3,13
|3.885.479
|% 14,65
|
|DOKTA
|47,82
|51.614.594
|% -12,18
|
|LINK
|29,62
|2.636.198
|% -11,05
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|IZTAR
|2,99
|674.348
|% -9,67
|
|GYHOL
|26,60
|6.504.216
|% -8,90
|
|THYAO
|14,40
|1.051.473.402
|% -0,48
|
|TSPOR
|3,67
|516.244.613
|% 15,77
|
|SASA
|9,63
|307.266.540
|% 4,45
|
|GARAN
|11,91
|263.775.636
|% -0,50
|
|SISE
|5,53
|248.925.350
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,31
|219.859.444
|% 6,50
|
|TSPOR
|3,67
|516.244.613
|% 15,77
|
|EKGYO
|1,68
|222.169.110
|% 0,00
|
|MNDRS
|1,62
|188.715.018
|% 8,00
|
|GUSGR
|2,79
|243.302.695
|% -1,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7482
|7,7870
|% 0,25
|
|Frank
|6,1282
|6,1651
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5992
|1,6072
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|1,82
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,37
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|1,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|3,61
|
|Yarım
|969
|994
|1,75
|
|Çeyrek
|486
|497
|0,87
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|54,44
|54,44
|-0,01
|
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