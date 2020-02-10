***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 13:28
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817914
BIST
15:40119.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -1.903,59
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
118.787
15:406,0214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
15:406,5982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0096
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
15:40304,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,50
|Açılış
|: 304,19
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,53
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|35.145.278
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|4.059.682
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,59
|606.827.647
|% 13,25
|
|DESA
|5,69
|38.054.069
|% 10,70
|
|BOSSA
|9,71
|40.584.093
|% 10,34
|
|DOKTA
|46,76
|54.655.832
|% -14,12
|
|GYHOL
|25,28
|7.157.695
|% -13,42
|
|LINK
|29,50
|2.765.905
|% -11,41
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|IZTAR
|2,99
|674.348
|% -9,67
|
|THYAO
|14,17
|1.316.333.056
|% -2,07
|
|TSPOR
|3,59
|606.827.647
|% 13,25
|
|SASA
|9,40
|352.635.445
|% 1,95
|
|PETKM
|4,03
|348.562.396
|% -1,95
|
|KRDMD
|2,84
|332.411.895
|% -3,07
|
|IHLGM
|1,27
|248.538.198
|% 3,25
|
|TSPOR
|3,59
|606.827.647
|% 13,25
|
|EKGYO
|1,66
|260.810.663
|% -1,19
|
|MNDRS
|1,57
|205.656.858
|% 4,67
|
|KRDMD
|2,84
|332.411.895
|% -3,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7587
|7,7976
|% 0,39
|
|Frank
|6,1313
|6,1683
|% 0,02
|
|Riyal
|1,6000
|1,6080
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|1,78
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,47
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|1,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|3,54
|
|Yarım
|969
|994
|1,71
|
|Çeyrek
|486
|497
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,38
|54,38
|-0,07
|