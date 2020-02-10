ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|34.586.616
|% 19,92
|TSPOR
|3,69
|372.352.256
|% 16,40
|SAYAS
|3,13
|3.851.762
|% 14,65
|DESA
|5,84
|31.701.993
|% 13,62
|RYGYO
|11,73
|133.721.671
|% 13,44
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7339
|7,7727
|% 0,07
|Frank
|6,1134
|6,1502
|% -0,27
|Riyal
|1,5950
|1,6030
|% -0,26
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|3,12
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,25
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|1,00
|Tam
|2.000
|2.050
|-0,42
|Yarım
|967
|992
|-0,20
|Çeyrek
|485
|496
|-0,10
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,11
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|B. Petrol
|54,22
|54,22
|-0,23
Seans Raporu
- 14:30FENER Yüzde -3.53 oranında düşüşle 16.93 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 049, 026 adet işlem
- 14:29BURCE Yüzde -4.94 oranında düşüşle 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 745 adet işlem
- 14:28TACTR Yüzde -9.91 oranında düşüşle 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 147, 851 adet işlem
- 14:27XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -551, 77 kaybederek (% -0.38 ) 144, 296
- 14:27 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IHLGM, EKGYO, MNDRS