***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 13:32
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817917
BIST
13:22120.751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -263,66
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
13:226,0051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0112
|Açılış
|: 6,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0130
En Düşük
5,9746
13:226,5809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0077
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5913
En Düşük
6,5480
13:22303,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 303,77
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,97
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|33.919.196
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|3.835.496
|% 14,65
|
|RYGYO
|11,82
|125.162.854
|% 14,31
|
|RYSAS
|11,37
|11.605.992
|% 13,93
|
|DESA
|5,83
|29.764.824
|% 13,42
|
|LINK
|29,12
|2.240.573
|% -12,55
|
|DOKTA
|48,14
|40.135.547
|% -11,59
|
|TACTR
|3,00
|234.846
|% -9,91
|
|GYHOL
|26,40
|5.267.278
|% -9,59
|
|IZTAR
|3,04
|469.848
|% -8,16
|
|THYAO
|14,40
|845.210.821
|% -0,48
|
|SASA
|9,64
|270.237.048
|% 4,56
|
|TSPOR
|3,50
|242.613.434
|% 10,41
|
|GUSGR
|2,84
|203.270.101
|% 0,35
|
|IHLGM
|1,29
|200.099.462
|% 4,88
|
|IHLGM
|1,29
|200.099.462
|% 4,88
|
|EKGYO
|1,68
|162.647.090
|% 0,00
|
|MNDRS
|1,64
|152.028.924
|% 9,33
|
|TSPOR
|3,50
|242.613.434
|% 10,41
|
|GUSGR
|2,84
|203.270.101
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7221
|7,7608
|% -0,09
|
|Frank
|6,1126
|6,1494
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5948
|1,6028
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|4,31
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|-3,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|0,31
|
|Yarım
|967
|992
|0,15
|
|Çeyrek
|485
|496
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,13
|54,13
|-0,32
|