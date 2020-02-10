***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 13:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817928
BIST
14:31120.665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -349,97
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
14:316,0177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0178
En Düşük
5,9746
14:316,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5958
En Düşük
6,5480
14:31303,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 303,71
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,10
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|34.607.002
|% 19,92
|
|TSPOR
|3,68
|420.062.647
|% 16,09
|
|SAYAS
|3,13
|3.876.082
|% 14,65
|
|DESA
|5,88
|32.013.228
|% 14,40
|
|DERAS
|4,73
|55.120.568
|% 13,16
|
|DOKTA
|47,52
|49.186.597
|% -12,73
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|IZTAR
|3,00
|602.520
|% -9,37
|
|LINK
|30,36
|2.571.718
|% -8,83
|
|GYHOL
|26,76
|6.168.028
|% -8,36
|
|THYAO
|14,42
|985.986.284
|% -0,35
|
|TSPOR
|3,68
|420.062.647
|% 16,09
|
|SASA
|9,64
|291.783.607
|% 4,56
|
|GARAN
|11,94
|235.773.242
|% -0,25
|
|GUSGR
|2,83
|223.844.643
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,30
|209.307.562
|% 5,69
|
|EKGYO
|1,70
|208.977.620
|% 1,19
|
|TSPOR
|3,68
|420.062.647
|% 16,09
|
|MNDRS
|1,64
|180.370.806
|% 9,33
|
|GUSGR
|2,83
|223.844.643
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7388
|7,7776
|% 0,13
|
|Frank
|6,1159
|6,1527
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5959
|1,6039
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|2,37
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|1,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|0,39
|
|Yarım
|967
|992
|0,19
|
|Çeyrek
|485
|496
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,83
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,22
|54,22
|-0,23
|