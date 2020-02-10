***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 13:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817930
BIST
14:52120.322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -693,25
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
14:526,0165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,0170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
14:526,5928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5981
En Düşük
6,5480
14:52304,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,62
|Açılış
|: 304,36
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,51
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|34.700.268
|% 19,92
|
|TSPOR
|3,67
|481.875.836
|% 15,77
|
|SAYAS
|3,13
|3.880.145
|% 14,65
|
|DESA
|5,86
|32.456.523
|% 14,01
|
|RYGYO
|11,70
|138.579.826
|% 13,15
|
|DOKTA
|47,80
|50.565.800
|% -12,21
|
|LINK
|29,48
|2.601.430
|% -11,47
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|IZTAR
|3,00
|602.520
|% -9,37
|
|GYHOL
|26,74
|6.391.739
|% -8,42
|
|THYAO
|14,39
|1.029.742.910
|% -0,55
|
|TSPOR
|3,67
|481.875.836
|% 15,77
|
|SASA
|9,65
|302.130.187
|% 4,66
|
|GARAN
|11,91
|258.051.251
|% -0,50
|
|GUSGR
|2,80
|239.054.368
|% -1,06
|
|IHLGM
|1,30
|218.841.976
|% 5,69
|
|TSPOR
|3,67
|481.875.836
|% 15,77
|
|EKGYO
|1,69
|219.589.099
|% 0,60
|
|MNDRS
|1,61
|185.764.160
|% 7,33
|
|GUSGR
|2,80
|239.054.368
|% -1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7555
|7,7944
|% 0,35
|
|Frank
|1,5999
|1,6080
|% 0,06
|
|Riyal
|304,3220
|304,4170
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|1,94
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,54
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|1,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|3,61
|
|Yarım
|969
|994
|1,75
|
|Çeyrek
|486
|497
|0,87
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,24
|54,24
|-0,21
|