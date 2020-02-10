***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 13:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817933
BIST
16:11117.141
En Yüksek
|Değişim
|: -3,20%
|| -3.874,54
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:116,0175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 6,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:116,5954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:11304,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,75
|Açılış
|: 304,50
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,54
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|44.671.846
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|7.781.290
|% 14,65
|
|IZFAS
|2,30
|1.603.155
|% 6,48
|
|ESCOM
|3,13
|1.134.754
|% 6,10
|
|ATLAS
|1,78
|22.336.361
|% 5,95
|
|GYHOL
|24,82
|7.665.267
|% -15,00
|
|DOKTA
|46,30
|58.239.158
|% -14,97
|
|LINK
|28,40
|2.962.780
|% -14,71
|
|GLRYH
|1,97
|32.889.796
|% -13,97
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|THYAO
|13,95
|1.596.809.568
|% -3,59
|
|TSPOR
|3,27
|718.960.708
|% 3,15
|
|PETKM
|3,93
|453.229.130
|% -4,38
|
|KRDMD
|2,78
|419.676.442
|% -5,12
|
|ASELS
|23,56
|400.901.785
|% -3,68
|
|IHLGM
|1,18
|303.133.570
|% -4,07
|
|TSPOR
|3,27
|718.960.708
|% 3,15
|
|EKGYO
|1,62
|304.507.971
|% -3,57
|
|KRDMD
|2,78
|419.676.442
|% -5,12
|
|MNDRS
|1,51
|216.807.741
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7601
|7,7990
|% 0,40
|
|Frank
|6,1338
|6,1707
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5998
|1,6078
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|2,20
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.013
|2.043
|2,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|5,11
|
|Yarım
|969
|994
|2,47
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,21
|54,21
|-0,24
|
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