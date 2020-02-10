***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 13:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817940
BIST
16:22117.775
En Yüksek
|Değişim
|: -2,68%
|| -3.239,98
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:226,0190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:226,5972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:22304,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,55
|Açılış
|: 304,29
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,54
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|46.194.653
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,12
|8.776.919
|% 14,29
|
|BOSSA
|9,60
|45.767.100
|% 9,09
|
|ALCTL
|17,83
|59.529.943
|% 8,19
|
|DESA
|5,56
|43.052.947
|% 8,17
|
|LINK
|28,30
|3.259.340
|% -15,02
|
|GYHOL
|24,82
|8.046.354
|% -15,00
|
|DOKTA
|46,30
|58.328.934
|% -14,97
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|BURVA
|14,50
|144.435
|% -11,04
|
|THYAO
|14,01
|1.699.269.689
|% -3,18
|
|TSPOR
|3,27
|718.960.708
|% 3,15
|
|PETKM
|3,95
|496.006.719
|% -3,89
|
|KRDMD
|2,81
|462.804.604
|% -4,10
|
|ASELS
|23,88
|459.242.710
|% -2,37
|
|IHLGM
|1,21
|325.282.833
|% -1,63
|
|TSPOR
|3,27
|718.960.708
|% 3,15
|
|EKGYO
|1,62
|333.360.136
|% -3,57
|
|KRDMD
|2,81
|462.804.604
|% -4,10
|
|ODAS
|2,09
|306.367.259
|% -6,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7607
|7,7996
|% 0,41
|
|Frank
|6,1311
|6,1681
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5993
|1,6074
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|3,13
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|5,11
|
|Yarım
|969
|994
|2,47
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,23
|54,23
|-0,22
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:36PINSU
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 471, 434 adet işlem
-
16:35SAMAT
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 808, 496 adet işlem
-
16:34BRMEN
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 1.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 365, 928 adet işlem
-
16:33MARTI
Yüzde -5.98 oranında düşüşle 1.10 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 568, 317 adet işlem
-
16:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, ARCLK, VAKBN