***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 13:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817942
BIST
16:59117.891
En Yüksek
|Değişim
|: -2,58%
|| -3.124,27
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:596,0206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:596,5867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:59304,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,65
|Açılış
|: 304,40
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,60
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.491.633
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.489.497
|% 14,65
|
|BOSSA
|9,72
|50.928.691
|% 10,45
|
|DESA
|5,57
|46.172.830
|% 8,37
|
|TSPOR
|3,43
|853.199.367
|% 8,20
|
|LINK
|28,30
|3.865.701
|% -15,02
|
|DOKTA
|46,42
|61.797.236
|% -14,75
|
|GYHOL
|25,50
|9.697.627
|% -12,67
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|BURVA
|14,50
|150.568
|% -11,04
|
|THYAO
|14,00
|1.867.678.603
|% -3,25
|
|TSPOR
|3,43
|853.199.367
|% 8,20
|
|PETKM
|3,96
|590.571.233
|% -3,65
|
|ASELS
|23,82
|544.600.860
|% -2,62
|
|KRDMD
|2,80
|520.189.439
|% -4,44
|
|IHLGM
|1,23
|382.941.646
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,43
|853.199.367
|% 8,20
|
|EKGYO
|1,63
|376.522.400
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,80
|520.189.439
|% -4,44
|
|ODAS
|2,11
|385.743.409
|% -5,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7580
|7,7969
|% 0,38
|
|Frank
|6,1298
|6,1668
|% -0,00
|
|Riyal
|1,5999
|1,6079
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|3,04
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,59
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|5,39
|
|Yarım
|969
|994
|2,61
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,05
|54,05
|-0,40
|
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