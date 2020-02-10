***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 13:59
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817943
BIST
16:22117.775
En Yüksek
|Değişim
|: -2,68%
|| -3.239,98
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:226,0190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:226,5972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:22304,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,51
|Açılış
|: 304,29
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,54
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|46.015.551
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,10
|8.462.557
|% 13,55
|
|BOSSA
|9,58
|45.316.781
|% 8,86
|
|DESA
|5,55
|42.326.765
|% 7,98
|
|IZFAS
|2,30
|1.603.155
|% 6,48
|
|LINK
|28,30
|3.160.762
|% -15,02
|
|GYHOL
|24,82
|7.842.482
|% -15,00
|
|DOKTA
|46,30
|58.280.920
|% -14,97
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|FENER
|15,58
|136.477.264
|% -11,23
|
|THYAO
|14,03
|1.665.051.195
|% -3,04
|
|TSPOR
|3,27
|718.960.708
|% 3,15
|
|PETKM
|3,95
|489.429.569
|% -3,89
|
|KRDMD
|2,81
|457.125.612
|% -4,10
|
|ASELS
|23,90
|446.285.300
|% -2,29
|
|IHLGM
|1,21
|321.246.024
|% -1,63
|
|TSPOR
|3,27
|718.960.708
|% 3,15
|
|EKGYO
|1,62
|329.886.650
|% -3,57
|
|KRDMD
|2,81
|457.125.612
|% -4,10
|
|MNDRS
|1,51
|219.924.837
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7616
|7,8006
|% 0,42
|
|Frank
|6,1304
|6,1673
|% 0,00
|
|Riyal
|1,5995
|1,6075
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|3,13
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|5,11
|
|Yarım
|969
|994
|2,47
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,23
|54,23
|-0,22
|