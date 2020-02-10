***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 14:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817946
BIST
14:56120.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -662,98
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
14:566,0167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,0170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
14:566,5925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5981
En Düşük
6,5480
14:56304,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,63
|Açılış
|: 304,37
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,53
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|34.700.268
|% 19,92
|
|TSPOR
|3,67
|481.875.836
|% 15,77
|
|SAYAS
|3,13
|3.880.145
|% 14,65
|
|DESA
|5,86
|32.456.523
|% 14,01
|
|RYGYO
|11,70
|138.579.826
|% 13,15
|
|DOKTA
|47,80
|50.565.800
|% -12,21
|
|LINK
|29,48
|2.601.430
|% -11,47
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|IZTAR
|3,00
|602.520
|% -9,37
|
|GYHOL
|26,74
|6.391.739
|% -8,42
|
|THYAO
|14,39
|1.029.742.910
|% -0,55
|
|TSPOR
|3,67
|481.875.836
|% 15,77
|
|SASA
|9,65
|302.130.187
|% 4,66
|
|GARAN
|11,91
|258.051.251
|% -0,50
|
|GUSGR
|2,80
|239.054.368
|% -1,06
|
|IHLGM
|1,30
|218.841.976
|% 5,69
|
|TSPOR
|3,67
|481.875.836
|% 15,77
|
|EKGYO
|1,69
|219.589.099
|% 0,60
|
|MNDRS
|1,61
|185.764.160
|% 7,33
|
|GUSGR
|2,80
|239.054.368
|% -1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7555
|7,7944
|% 0,35
|
|Frank
|6,1324
|6,1694
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5999
|1,6080
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|1,82
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,47
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|1,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|3,26
|
|Yarım
|968
|993
|1,58
|
|Çeyrek
|486
|497
|0,79
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,26
|54,26
|-0,19
|
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